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 Тягач Volvo насмерть придавил жителя Владивостока во время ремонта

 Тягач Volvo насмерть придавил жителя Владивостока во время ремонта

Фото: reis.zr.ru

Проверку по факту несчастного случая со смертельным исходом проводят сотрудники полиции. Мужчину придавило грузовой машиной во время ее ремонта.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, инцидент произошел вечером на ул. Калинина во Владивостоке. Местный житель ремонтировал тягача Volvo, сняв передние колеса. В этот момент автомобиль неожиданно сорвался с домкратов и придавил находившегося под ним водителя.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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