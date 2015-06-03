 Тягач Volvo насмерть придавил жителя Владивостока во время ремонта

Проверку по факту несчастного случая со смертельным исходом проводят сотрудники полиции. Мужчину придавило грузовой машиной во время ее ремонта.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, инцидент произошел вечером на ул. Калинина во Владивостоке. Местный житель ремонтировал тягача Volvo, сняв передние колеса. В этот момент автомобиль неожиданно сорвался с домкратов и придавил находившегося под ним водителя.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]