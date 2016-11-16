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Житель Приморья убил знакомого, нарушившего его сон

Житель Приморья убил знакомого, нарушившего его сон

Фото: Politeka

Прокурором Пожарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуру края, преступление совершено в ночь на 11 ноября 2018г. в с. Ласточка Пожарского района во дворе дома фигуранта. После распития спиртного совместно со своим знакомым хозяин дома ушел спать, однако чуть позднее был разбужен потерпевшим, который вернулся и попросился переночевать. Возмутившись тем, что его сон нарушили, фигурант столкнул визитера с крыльца и, когда тот упал, нанес ему удары ногами в область груди, причинив переломы ребер, повлекшие нарушения пристеночной плевры и кровоизлияния в плевральную полость.

После избиения гость остался лежать на земле, а хозяин дома ушел спать. Наутро тело потерпевшего обнаружили без признаков жизни. Причиной смерти, согласно выводам экспертизы, стал плевропульмональный шок вследствие сочетанной травмы грудной клетки, возникшей от множественных переломов ребер.

Обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Пожарский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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