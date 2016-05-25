Краснокнижным уткам-мандаринкам в пригороде Владивостока угрожает опасность. Пестрая компания вернулась с зимовки буквально на днях, и сейчас у птиц начинается период романтических знакомств. Но неравнодушные горожане бьют тревогу: вдоль речной протоки сваливают мусор, а в лесной чаще стали слышны оружейные выстрелы.

Ольга Васик, фотограф-натуралист ДВО РАН: «Это стреляная гильза. Я вчера здесь, возле мандаринок подобрала».

Двенадцатого калибра. Выстрелы в небольшом и, к сожалению, бесхозном парке на станции Океанской местные жители стали слышать одновременно с возвращением пернатых — цапли, обыкновенные и черные кряквы и, конечно, яркие и шебутные утки-мандаринки. Эта пестрая компания прилетает во Владивосток любовь крутить и птенцов высиживать — а их встречают с ружьями.

Валерий Белов, местный житель: «Гильзы я тут нашел, под этим деревом 17 штук, кто-то умудрился. Кто-то пристрелялся здесь».

Валерий Дмитриевич ежедневно гуляет здесь со своей четвероногой Лялькой. Говорит, в голове не укладывается, как можно устраивать здесь стрельбище!? 20 апреля он вместе с другими неравнодушными жителями квартала выйдет сюда на масштабный субботник, чтобы мандаринкам и кряквам чище жилось — с недавних пор сюда и мусор стали сваливать. К большой уборке присоединятся известные в городе фотографы, они регулярно вычищают эту запруду. Чтобы шины и пластик в кадр не попали.

- Если бы ты была мандаринкой, то ты бы что?!

Ольга Васик, фотограф-натуралист ДВО РАН: «Ой, я не хочу быть мандаринкой. Я вчера провалилась под воду и поняла, что очень холодно и неприятно».

Юрий Смитюк, фотограф: «Они сейчас немного перешуганные. Привыкнут и начнут подходить ближе. Потом утята появятся и еще ближе будут подходить. Надеемся на сознательность наших граждан. Что никто не навредит, пруд очень замусоренный. И хотя бы охоту здесь не устроят».

Общественники и местные жители давно мечтают создать здесь городской парк для птиц. Начать хотят с малого — поставить красивую ограду, чтобы мусор не свозили, проложить пешеходные дорожки, поставить фонари и скамейки. Ведь самое главное для парка здесь уже есть — и лес с протокой, и птицы. Нужна лишь малость — бережное отношение к тому, что окружает.

- Есть такая порода людей, которая ни о чем не думает. Ни о детях, ни о внуках, ни о том, как это красиво.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]