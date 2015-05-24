В Приморской картинной галерее прошла особая встреча ценителей искусств. Видеорепортаж Виктории Сарада
Кусочек Франции в самом центре дальневосточной столицы. В Приморской картинной галерее прошла особая встреча ценителей искусств. Вот уже пятый сезон «Музыкальный вернисаж» собирает тех, для кого музыка, живопись — это и познание, и потребность, и стиль жизни. Что стало темой дня на этот раз?
Вместо четкого рисунка — небрежный мазок, академические стандарты рисования заменила мимолетность впечатлений. Импрессионисты не побоялись посягнуть на святое и отвергнуть привычные образы. Так во Франции родился новый мир, который они сами написали.
Леа Андре, участница клуба «Музыкальный вернисаж»: «Это была такая революция в истории искусства Франции! Я сама француженка. Это очень детально. Очень много, чего я не знала и сейчас узнаю во Владивостоке».
В Приморской столице Леа живет уже 1,5 года. Кусочек родной Франции нашла в картинной галерее. Два раза в месяц здесь собираются гости «Музыкального вернисажа». Так называется просветительский проект, в котором живопись и музыку объединяет общий девиз «Море впечатлений!». Для пятого сезона этот лозунг особо символичен. Ведь лекции посвящены импрессионизму. Название этого течения в искусстве конца XIX — начала XX века, в переводе с французского означает как раз «впечатление».
Александр Вовненко, автор и ведущий клуба «Музыкальный Вернисаж»: «Практически в тоже самое время, когда творили французские художники-импрессионисты, жил и работал прекрасный композитор Клод Дебюсси. Его жизнь связана с Россией. Он несколько раз приезжал в Россию и работал здесь».
Как Клод Дебюсси стал основоположником музыкального импрессионизма, так и Александр Вовненко начал продвигать в массы «Музыкальный вернисаж». И если еще два года назад у проекта была лишь десятка слушателей, то сейчас их сотня.
Елена Авакянц, участница клуба «Музыкальный вернисаж»: «Здесь существует какая-то аура. Какой-то вдохновенности. Заряжаемся и позитивом, и знаниями обогащаемся. Для меня это очень важно. Ты чувствуешь себя на высоте».
Каждый сезон — это отдельная тема со своим территориальным флагом. Сейчас в фаворе художественный синтез Франции и России. Зрителей ждут еще пять тематических встреч. А после — новая отметка на карте встреч отечественной и западноевропейской культур.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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