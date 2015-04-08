Невостребованные тела вновь хоронят на Лесном кладбище во Владивостоке

В понедельник, 8 апреля, владивостокцы обнаружили, что на Лесном кладбище появилось минимум 50 могил, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Памятники выполнены в одном стиле, на них указаны только фамилия с инициалами и номер, иногда – даты рождения и смерти. В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что это захоронения невостребованных тел, а кладбище на 14-м километре вновь стало действующим.

Отметим, что с 2015 года и в течение 2018 года невостребованные тела хоронили на сельском кладбище в районе поселка Подножье на Русском острове. В декабре 2017 года в мэрии отмечали, что везти их на Русский остров МУПВ «Некрополь» вынужден из-за того, что на других кладбищах закончились места.

Несколько лет считалось, что мест на Лесном и Морском кладбищах давно нет, а новые захоронения запретили. Однако в ответе МУПВ «Некрополь» от 9 апреля отмечается, что кладбище «Лесное» является действующим. В пресс-службе мэрии уточнили, что на кладбище осталось несколько свободных участков, которые все еще можно купить. Но они очень далеко от автомобильной дороги, а желающих приобрести землю в лесной глуши не много. Центральные места уже давно раскуплены. При этом, если на уже имеющемся участке осталось место для новой могилы, его тоже можно использовать.

МУПВ «Некрополь» отмечает, что невостребованные тела с конца 2018 года хоронят в границах отведенных территорий под кладбище «в связи с отсутствием свободных площадей на других городских кладбищах». Уточняется, что на Русском острове их больше не хоронят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]