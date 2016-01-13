 Популяция дальневосточного леопарда в России за год возросла на пять взрослых особей

Размер популяции дальневосточного леопарда в России остается стабильным и продолжает постепенно расти: в 2018 году на территориях ФГБУ «Земля леопарда» была зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котенка. Другой позитивной новостью проведенного анализа стало значительное увеличение количество самок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.



Дальневосточный леопард – одна из редчайших кошек планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 леопардов. Создание национального парка «Земля леопарда» и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию. Надежная охрана территории, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой более чем двукратного роста популяции. По данным предыдущего фотоучета, в 2017 году на юго-западе Приморского края было зафиксировано 86 взрослых особей и 21 котенок дальневосточного леопарда.



Анализ данных фотомониторинга за 2018 год длился несколько месяцев. Специалисты «вручную» обработали около миллиона снимков, около 10 тысяч из которых содержали изображения леопардов. Эти фотографии были проанализированы при помощи специальной программы, идентифицирующей каждую особь по пятнам. Так ученые установили, что в национальном парке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь» в минувшем году было отмечено не менее 91ого взрослого леопарда и не менее 22-х котят.



Впервые новые данные были озвучены широкой общественности на пресс-конференции 10 апреля 2019 года в офисе ФГБУ «Земля леопарда» во Владивостоке.



«Новые данные подтверждают наметившуюся ранее устойчивую тенденцию роста популяции, при этом радует высокий процент котят, - отметила Елена Шевцова, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда». – Крайне позитивная новость в том, что в последние годы поменялось соотношение самцов и самок. Если исследования начала 2000-х вплоть до создания национального парка показывали это соотношение как один к одному, то теперь самок почти в два раза больше, чем самцов. В этом – залог будущего благополучия популяции».



Специалисты уточняют, что для качественного роста популяции, как правило, необходимо как минимум двукратное превышение количества самок над самцами. Новая тенденция в составе «населения» дальневосточного леопарда говорит о стабилизации состоянии популяции этой редкой кошки.



Вместе с тем, специалисты российского национального парка также ждут новые результаты фотомониторинга от своих китайских коллег. Данные из КНР особенно важны в связи с тем, что «Земля леопарда» сейчас является «родильным домом» для пятнистых кошек, после чего многие молодые особи в поисках новых территорий перемещаются в приграничный Китай. Часть из них возвращается в Приморье, однако определенный процент остается в Поднебесной, за счет чего здесь происходит рост численности леопарда. Таким образом, полная картина, отражающая состояние популяции дальневосточного леопарда, появится только после обмена данными фотомониторинга с китайскими учеными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]