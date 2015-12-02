Житель Приморья задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте в посёлке Ольга, Приморского края обнаружено и изъято двуствольное комбинированное охотничье ружье. Оружие мужчина хранил по месту жительства, документы и разрешение у него отсутствовали.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, об ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия гражданину было хорошо известно.

По данному факту отделением дознания Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Максимальная санкция статьи предусматривает – лишение свободы на срок до 4 лет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]