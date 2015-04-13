Анонс на 11 апреля

11 апреля во Владивостоке у памятника Дмитрию Карбышеву почтят память погибших узников фашистских концлагерей.

11 апреля в 13.00 в Дальневосточном гуманитарно-техническом колледже (ул. Карбышева, 11) городская общественная организация бывших узников фашизма отметит своё 30-летие.

11 апреля во Владивостоке коворкинге Dom (ул. Тигровая, 30, этаж 11) - лекторий "Как научиться плавать во взрослом возрасте" в коворкинге Dom пройдет лекторий «Как научиться плавать во взрослом возрасте». Участие бесплатное. Желательна регистрация личным сообщением или по звонку. Справки и запись по тел.: +7(914) 707-69-98.

С 11 по 15 апреля в п. Лозовый (Партизанский ГО) - чемпионат и первенство ДФО по спортивному ориентированию. Торжественное открытие 12 апреля в 13.00.

11 апреля в 10.00 во Владивостоке, с/к «Локомотив» (ул.4-ая Проходная, 12) - краевые соревнования по художественной гимнастике.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

11 апреля - Берещенье (по народному календарю). В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — березу.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]