«Вести: Приморье. Интервью»: престижную работу можно найти через «единое окно» РРПК
«Вести: Приморье. Интервью» с Федором Кирсановым, генеральным директором ООО «Русская Рыбопромышленная Компания».
Один из лидеров рыбопромышленной отрасли России открыл две тысячи вакансий для новых сотрудников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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