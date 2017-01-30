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Температура воздуха в Приморье повысилась до +15 °C и продолжит расти

Температура воздуха в Приморье повысилась до +15 °C и продолжит расти

Фото: Mkset

В среду, 10 апреля, погоду в Приморье будут определять малоактивные фронтальные разделы, но существенных осадков они не вызовут. День сохранится тёплым, максимальные температуры воздуха останутся на прежнем уровне, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

В четверг днём по югу Хабаровского края будет смещаться неглубокий циклон, фронтальные разделы которого могут вызвать в Приморье местами небольшой дождь. Значения минимальных и максимальных температур повысятся на 1–3 градуса.

Во Владивостоке сегодня и ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится. Осадков не ожидается. Температурный фон станет на 1–2 градуса выше, чем во вторник.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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