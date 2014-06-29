Посетительница торгового центра во Владивостоке похитила дорогую жилетку из меха норки

Подозреваемую в краже дорогой жилетки из меха норки в ходе поисков задержали сотрудники полиции. Женщина в солнцезащитных очках похитила вещь в торговом центре и скрылась.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, днем в одном из бутиков по продаже изделий из меха в ТЦ «Изумруд» на Океанском пр-те, 16 под видом покупательницы торговую точку посетила женщина в черных очках, которая рассмотрела товар, а затем, когда продавец отвернулась, похитила с вешалки на входе жилетку из меха норки и скрылась.

По словам сотрудницы бутика, ущерб от действий злоумышленницы составил 160 тысяч рублей. Стражи порядка опросили потерпевшую и приступили к поискам подозреваемой, которая вскоре была задержана. Ей оказалась ранее судимая 41-летняя горожанка, полностью признавшая свою вину.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]