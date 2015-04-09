Злостную нарушительницу ПДД отправили под арест в Приморье

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 44-летнего местного жителя об угоне транспортного средства. Мужчина рассказал, что автомобиль "Хонда Фит", принадлежащий его матери, был припаркован на придомовой территории по улице Комсомольской в селе Корсаковка.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Уссурийску, ориентировка с приметами разыскиваемого транспортного средства была направлена наружным нарядам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль в кювете, недалеко от дома заявителя. За рулем находилась 29-летняя ранее судимая жительница Уссурийска.

Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Злоумышленница дала признательные показания и пояснила, что накануне она распивала спиртные напитки с заявителем в квартире его матери. Дождавшись, когда мужчина уснул, она взяла ключи от "Хонды", чтобы покататься. Однако, выехав со двора, женщина не справилась с управлением и совершила съезд в кювет.

Проверка по базам ГИБДД показала, что водительское удостоверение злоумышленница никогда не получала. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения отказалась.

За невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сотрудники ГИБДД составили протокол по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд.

Суд назначил правонарушительнице наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Транспортное средство возвращено 64-летней владелице.

Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]