«Вести: Приморье. Интервью»: Натали Занегина: Моржевание — хороший способ снять стресс
«Вести: Приморье. Интервью» с Натали Занегиной, пресс-секретарем федерации зимнего плавания Дальневосточного федерального округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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