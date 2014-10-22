Приморец подделал аттестат о среднем образовании
В Надеждинском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту подделки аттестата о среднем образовании. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Местный житель с целью трудоустройства, наряду с иными документами, предоставил аттестат о среднем (полном) общем образовании, якобы выданный ему МБОУ «Вечерняя общеобразовательная школа № 1 Надеждинского района».
Между тем выяснилось, что мужчина ранее учился в указанной школе, однако был отчислен, так и не завершив обучение.
При этом аттестат о среднем (полном) общем образовании данным образовательным учреждением ему не выдавался, регистрационный номер представленного аттестата в книге выдачи аттестатов не значился.
Учитывая данные обстоятельства, прокурором района материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа), ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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