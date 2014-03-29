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На "Земле леопарда" задержаны двое подростков, поджигавших траву

На "Земле леопарда" задержаны двое подростков, поджигавших траву

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

На территории села Барабаш сотрудниками уголовного розыска совместно с членами народной дружины «Земля леопарда» задержаны двое несовершеннолетних, которые осуществляли поджог сухой травы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, родители  подростков привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Информация направлена также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воспитательного характера.

С  января  текущего года на территории Хасанского района введен особый пожароопасный  режим. В этом году  сотрудниками полиции и дружинниками проведено 40 рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах. К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечено 15 граждан.  

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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