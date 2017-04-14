Выходные в Приморье могут испортить дожди

В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае будет неустойчивой. В субботу большая часть дня пррйдёт без осадков. Лишь ближе к вечеру с запада приблизятся фронтальные разделы, может начаться небольшой дождь. Потепление продолжится. Как сообщает сайт "Примпогода.ру", ночью температуры воздуха 0…+6 °C, на востоке −1…−6 °C. Днём в континентальных районах воздух прогреется до +14…+21 °C, на побережье +7…+13 °C.

В ночь на воскресенье атмосферный фронт будет смещаться над территорией Приморья, на большей части края пройдут осадки преимущественно в виде дождя, на северо-востоке со снегом. Минимальная температура +6…−2 °C.

На воскресный день расчёты синоптических условий разных гидродинамических моделей различаются. Возможны две версии событий. По одной из них фронт уже утром покинет территорию Приморья. Осадки прекратятся и прояснит. В конце дня через юг Кореи на центральную часть Японского моря выйдет циклон, облачная шапка которого накроет юг края, и здесь местами может пройти небольшой дождь.

По другой версии циклон может пойти севернее и переместится на Японское море через север Кореи. В этом случае траектория вихря пройдёт ближе к Приморью. Дожди накроют большую часть территории края и будут интенсивнее. При этом в любом случае день будет прохладней субботы, +4…+11 °C.

Во Владивостоке ближайшие выходные дни ожидаются облачными и нежаркими. В субботу погода без осадков. В воскресенье не исключён небольшой дождь. Минимальная температура воздуха +2…+5 °C, максимальная не выше +6…+10 °C.

Синоптики отмечают, что в связи с большой заблаговременностью, пока нельзя с достаточной степенью точности сказать, по какой из траекторий будет смещаться циклон. Прогнозы будут уточняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]