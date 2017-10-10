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Во Владивостоке в районе Некрасовской, 96 запретят парковку автомобилей

Во Владивостоке в районе Некрасовской, 96 запретят парковку автомобилей

Дорожные службы Владивостока сообщают о том, что в районе домов № 96 и 98 будет запрещена парковка автотранспорта. Здесь появятся знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информационной «Работает эвакуатор». Об этом "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан, а также беспрепятственного проезда оперативных служб», - добавили специалисты.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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