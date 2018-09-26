Видовая площадка во Владивостоке на Орлиной сопке снова открыта для посещения

Рабочие, которые демонтируют бывшие корпуса ДВГТУ на Аксаковской, снова открыли проход на видовую площадку у памятника Кириллу и Мефодию. Пока пройти туда можно единственным путем – от улицы Гоголя, через каменную лестницу в бывшем Студенческом парке.

Как сообщает Vl.ru, остальные проходы по-прежнему держат закрытыми – стройплощадка является объектом повышенной опасности. Поэтому нахождение на видовой тоже может быть сопряжено с риском, хотя ближайший корпус, с леопардом, уже полностью разобран.

По видовой уже гуляют немногочисленные туристы, которые и до этого проникали на площадку – через забор.

Напомним, на месте бывших корпусов университета разместятся концертный зал Мариинского театра, музейный комплекс филиалов Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея искусства народов Востока, Приморской государственной картинной галереи, Высшая школа музыкального и театрального искусств.

Культурно-образовательный центр, планируют построить во Владивостоке к середине 2023 года. На реализацию проекта потребуется около 30 млрд. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]