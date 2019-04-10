Во Владивостоке голый мужчина шокировал своим видом прохожих
Голый мужчина был замечен сегодня, 10 апреля, во Владивостоке в районе Океанского проспекта, 142. Извращенец, увидев девушку, не стесняясь направился в ее сторону. Затем, оглянувшись по сторонам, увидел, что его снимают на мобильный телефон. Очевидно, это обстоятельство спугнуло его и тот пустился наутек.
Видео с dps_vl125
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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