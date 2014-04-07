Новости Видео Анонс

Сегодня, 17:25
1

«Вести: Приморье»: Жители Большого Камня: «Ленин — наш ангел-хранитель»

Командир атомохода, инженер, который всю жизнь ремонтировал подводные лодки, и небольшая интернациональная бригада обустраивают в Большом Камне мемориал Вождю мирового пролетариата. Почему Ильича там считают ангелом-хранителем, и какие планы сегодня связывают с именем Ленина? Об этом расскажем в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале «Россия-1».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • местный / Сегодня, 17:49
    № 1  
     

    характерная особенность русской нации -полагаться на кого то-ленина,сталина и др.вождей ,которые якобы сделают их жизнь счастливой.заблуждение на 200%. пока сам, своим горбом не заработаешь,никакой вождь и правительство тебе не помогут-аксиома ,не требующая док-в.

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]

    • Ваше мнение о приговоре Игорю Пушкареву:



    Восток 24: Наши вести







    В объективе: дети

    Школьное радио





    Детские Вести

    Отдых у моря