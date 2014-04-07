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«Вести: Приморье»: Жители Большого Камня: «Ленин — наш ангел-хранитель»
Командир атомохода, инженер, который всю жизнь ремонтировал подводные лодки, и небольшая интернациональная бригада обустраивают в Большом Камне мемориал Вождю мирового пролетариата. Почему Ильича там считают ангелом-хранителем, и какие планы сегодня связывают с именем Ленина? Об этом расскажем в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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