«Вести: Приморье»: Жители Большого Камня: «Ленин — наш ангел-хранитель»

Командир атомохода, инженер, который всю жизнь ремонтировал подводные лодки, и небольшая интернациональная бригада обустраивают в Большом Камне мемориал Вождю мирового пролетариата. Почему Ильича там считают ангелом-хранителем, и какие планы сегодня связывают с именем Ленина? Об этом расскажем в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]