Приморские спортсмены выиграли медали на Чемпионате Европы по тхэквондо
В турецкой Анталье завершился XIV Чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ в дисциплине пхумсэ (технический комплекс), в котором приняли участие более 500 спортсменов из 26 государств. Сборная России показала по итогам выступлений хороший результат, заняв третью строчку в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Две золотые награды в копилку российской команды внесли тхэквондисты из Приморья. Лучшей в индивидуальных выступлениях среди женщин стала Светлана Селезнева. Спортсменка тренируется во Владивостоке под руководством заслуженного тренера России Павла Лаевского.
Еще одну медаль высшей пробы завоевал в командных выступлениях в дисциплине пхумсэ-фристайл спортсмен Центра спортивной подготовки – школы высшего спортивного мастерства Дмитрий Ким из Находки (тренеры Дмитрий Пегай, Павел Лаевский).
Кроме того, воспитанники Краевой спортивной школы Ксения Веремеева, Карина Кузнецова, Егор Кулапин и Владимир Ляшков стали бронзовыми призерами I пляжного Чемпионата Европы по тхэквондо ВТФ в дисциплине пхумсэ, прошедшего также в Анталье (Турция). Несмотря на сильную конкуренцию они смогли пробиться на пьедестал и занять третье место в командных выступлениях среди юниоров 15-17 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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