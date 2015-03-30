Новости Спорт

Сегодня, 17:30
 

Приморские спортсмены выиграли медали на Чемпионате Европы по тхэквондо

Приморские спортсмены выиграли медали на Чемпионате Европы по тхэквондо

Фото: Администрация ПК

В турецкой Анталье завершился XIV Чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ в дисциплине пхумсэ (технический комплекс), в котором приняли участие более 500 спортсменов из 26 государств. Сборная России показала по итогам выступлений хороший результат, заняв третью строчку в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Две золотые награды в копилку российской команды внесли тхэквондисты из Приморья. Лучшей в индивидуальных выступлениях среди женщин стала Светлана Селезнева. Спортсменка тренируется во Владивостоке под руководством заслуженного тренера России Павла Лаевского.

Еще одну медаль высшей пробы завоевал в командных выступлениях в дисциплине пхумсэ-фристайл спортсмен Центра спортивной подготовки – школы высшего спортивного мастерства Дмитрий Ким из Находки (тренеры Дмитрий Пегай, Павел Лаевский).

Кроме того, воспитанники Краевой спортивной школы Ксения Веремеева, Карина Кузнецова, Егор Кулапин и Владимир Ляшков стали бронзовыми призерами I пляжного Чемпионата Европы по тхэквондо ВТФ в дисциплине пхумсэ, прошедшего также в Анталье (Турция). Несмотря на сильную конкуренцию они смогли пробиться на пьедестал и занять третье место в командных выступлениях среди юниоров 15-17 лет.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Ваше мнение о приговоре Игорю Пушкареву:



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря