Во Владивостоке задержан с поличным полицейский-взяточник

Прокурором Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего полицейского, который обвиняется во взяточничестве.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в период, когда фигурант занимал должность заместителя командира батальона в составе полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Находясь на службе в январе 2019г. в районе проспекта 100 лет Владивостоку, фигурант остановил автомобиль, за рулем которого находился, предположительно, пьяный местный житель.

В ходе общения с водителем страж порядка предложил за 20 тыс. рублей проигнорировать факт правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Водитель согласился, пообещав передать деньги через их общего знакомого.

После этого он сообщил в подразделение собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю о незаконных действиях их сотрудника.

В день передачи взятки фигурант был задержан с поличным сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Приморскому краю.

В ходе расследования следователем в обеспечительных целях наложен арест на имущество обвиняемого (банковский счет и находившиеся на нем денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, а также транспортное средство).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]