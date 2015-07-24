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Мотоциклист погиб в ДТП во Владивостоке

Мотоциклист погиб в ДТП во Владивостоке

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

В дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №13 на улице Карьерной.

Как сообщает "Вести: Приморье" соссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, 72-летний водитель микроавтобуса "Мицубиси Делика" двигался по улице Карьерной. В районе дома №13 совершая поворот налево, мужчина не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, двигавшегося во встречном направлении.

34-летний водитель мотоцикла класса "Эндуро" от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

У водителя "Делики" опьянение не установлено.

В настоящий момент назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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