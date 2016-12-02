Осужден житель Приморья, признанный виновным в сбыте наркотических веществ

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Артему

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему получили информацию, что в доме по улице Вокзальной, 31-летний местный житель осуществляет сбыт наркотических средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была осуществлена проверочная закупка. Информация подтвердилась.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России пог. Артему, в следственном подразделении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 228.1 (Незаконные производство и сбыт наркотических средств, совершенные в значительном размере).

В рамках расследования уголовного дела по месту жительства подозреваемого проведен обыск. В тайнике оперативники обнаружили газетный сверток с веществом бурого цвета. Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишным маслом общей массой 5 граммов. Также обнаружено и изъято 1,7 граммов гашиша.

В отношении фигуранта уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения

Артемовским городским судом житель Артема признан виновным в совершении наркопреступления. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]