В Приморье наркоторговец приговорен к длительному лишению свободы

Пожарским районным судом вынесен обвинительный приговор местному жителю, 1969 г.р., который признан виновным в незаконном обороте, в том числе сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, в мае 2018 г. фигурант из ранее приобретенной им дикорастущей конопли изготовил масло каннабиса «гашишное масло», которое смешал с табаком и сбыл лицу, действовавшему в качестве закупщика в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Реализация происходила под контролем правоохранителей, которые изъяли из незаконного оборота наркотическое средство.

После задержания злоумышленника сотрудники полиции обнаружили в подвале его жилища более 1,5 кг марихуаны.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное с учетом правил ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]