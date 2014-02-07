В Приморье наркоторговец приговорен к длительному лишению свободы
Пожарским районным судом вынесен обвинительный приговор местному жителю, 1969 г.р., который признан виновным в незаконном обороте, в том числе сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, в мае 2018 г. фигурант из ранее приобретенной им дикорастущей конопли изготовил масло каннабиса «гашишное масло», которое смешал с табаком и сбыл лицу, действовавшему в качестве закупщика в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Реализация происходила под контролем правоохранителей, которые изъяли из незаконного оборота наркотическое средство.
После задержания злоумышленника сотрудники полиции обнаружили в подвале его жилища более 1,5 кг марихуаны.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное с учетом правил ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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