Во Владивостоке на 17 тысяч рублей оштрафованы нарушители тишины и покоя
Жителей Владивостока продолжают привлекать к ответственности и наказывать рублем за нарушение тишины и покоя. Только во Фрунзенском районе на заседании административной комиссии было рассмотрено пять протоколов за данное нарушение. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Среди нарушителей оказались двое горожан и три должностных лица. Все они привлечены к ответственности. Общая сумма штрафов составила 17 тысяч рублей», – добавили в административной комиссии Фрунзенского района.
Специалисты напоминают, что шуметь и нарушать тишину и покой граждан запрещается с 22.00 до 9.00, в выходные и праздничные дни с 23.00 до 10.00 и днем с 13.00 до 15.00.
Если ваши соседи шумят в неустановленное время и тем самым мешают вашему отдыху, необходимо обращаться в полицию. Сотрудники УМВД зафиксируют правонарушение, выявят виновника, составят материал и направят его в административную комиссию района. Нарушитель общественного порядка согласно краевому закону № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» будет привлечен к административной ответственности и наказан за свой проступок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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