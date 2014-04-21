Во Владивостоке госпитализирован 14-летний велосипедист

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с участием велосипедиста во Фрунзенском районе Владивостока



Во Фрунзенском районе Владивостока зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, 14-летний мальчик двигался на занятия. У подростка были надеты налокотники и наколенники, однако отсутствовал шлем. При ударе об автомобиль и асфальт ребенок получил черепно-мозговую травму. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Приморском крае зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в результате которых пострадали 5 человек, в том числе 3 ребенка. Аварии произошли в городе Владивостоке, Черниговском и Михайловском районах.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает, для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипед должен быть оборудован спереди световозвращателем, фонарем или фарой белого цвета, сзади — световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета. Согласно части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом). За нарушение данного требования предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей.

Также сотрудники ведомства напоминают родителям юных водителей о том, что движение по проезжей части дороги допускается только с 14 лет. При этом необходимо проконтролировать наличие у велосипедиста защитной экипировки.

С наступлением велосезона на территории Приморского края регулярно проходят акции, призванные продемонстрировать доступность данного вида транспорта, а также популяризировать здоровый образ жизни. Госавтоинспекция Приморского края призывает не забывать о мерах личной безопасности: оборудовать велосипед катафотами и световыми приборами, надеть на себя защитную экипировку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]