«Вести: Приморье. Интервью»: Кто не бережет приморскую землю
«Вести: Приморье. Интервью» с Юрием Лакизой, начальником отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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