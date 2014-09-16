Семьи с первенцами в Приморье получат первые единовременные выплаты уже в апреле
В муниципальных образованиях Приморья начался прием заявлений от родителей, у которых уже в этом году на свет появился первый ребенок. Право на выплату, не зависимую от доходов, имеют российские семьи, проживающие в Приморском крае.
По информации краевого департамента труда и социального развития, размер единовременной выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей за второй квартал предыдущего года. Сегодня в Приморье это 13 689 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В Приморье для женщин, родивших первенца в возрасте от 18 до 25 лет, к выплате в два прожиточных минимума произведут разовую доплату. Общий размер единовременной выплаты на первенца в таких семьях составит 50 тысяч рублей.
Федеральный бюджет предоставляет в этом году на новую выплату 215 миллионов рублей. Еще 4,4 миллиона рублей – расходы краевого бюджета.
На доплату мамам в возрасте до 25 лет средства предусмотрены в краевом бюджете — это 75,8 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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