В СИЗО Уссурийска один из осужденных найден повешенным
Проверку по факту смерти осужденного в ФКУ СИЗО № 3 проводят сотрудники ГУФСИН и полиции в Уссурийске. По основной версии следствия, причиной случившегося стало самоубийство.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, тело повесившегося 37-летнего мужчины было обнаружено в одной из камер СИЗО № 3 Уссурийска. Врачи ничем не смогли помочь арестанту и лишь констатировали смерть от удушья. Известно, что умерший был родом из Славянки.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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