Стала известна программа празднования Дня Победы во Владивостоке
В преддверии Дня Победы в общеобразовательных школах, муниципальных библиотеках и школах искусств города пройдут встречи с ветеранами, уроки патриотизма, тематические конкурсы и викторины. Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на период с 5 по 9 мая. Митинги, возложения цветов, акции, концерты состоятся как в центре, так и во всех районах Владивостока.
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, по традиции ключевым событием 9 Мая станет торжественный парад войск и военной техники, который пройдёт по улице Светланской. Участие в параде примут более 1700 военнослужащих и 53 единицы техники. Репетиции состоятся в конце апреля и начале мая и пройдут в ночное время. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.
После парада войск и военной техники в День Победы состоится шествие горожан в память о погибших в годы Великой Отечественной войны «Бессмертный Полк».
Затем на центральной площади Владивостока начнут работу тематические локальные площадки, творческие коллективы города и ТОФ представят тематические хореографические композиции, прозвучат песни военных лет. Состоится выставка стрелкового вооружения, экипировки и снаряжения бойцов военных лет. Рядом с выставкой обустраивается небольшая танцплощадка, где будет представлена женская мода мая-июня 1945 года.
Кроме того, в этот день тематические мероприятия пройдут в городских скверах. На набережной Спортивной гавани развернётся локальная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Основным действием праздника станут танцы под музыку 30–40-х годов в исполнении военного духового оркестра.
Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. В этом году им можно будет полюбоваться в трёх точках – на центральной площади Владивостока, острове Русский (Подножье) и в посёлке Трудовое.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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