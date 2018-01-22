Строители приступают к завершающей стадии возведения моста через реку Литовка
Строители приступают к завершающей стадии возведения моста через реку Литовка на автомобильной дороге Артем–Находка–порт Восточный. Как сообщает newsnhk, на объекте побывал губернатор края Олег Кожемяко.
Подрядчиком работ выступает АО «Примавтодор». В настоящее время специалисты готовятся к бетонированию проезжей части моста.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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