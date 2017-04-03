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Начался весенний приток воды в реки Приморья

Начался весенний приток воды в реки Приморья

Продолжается процесс вскрытия рек северных районов Приморья, там отмечается увеличение промоин и закраин. Завершается процесс очищения ото льда рек центральных районов. Реки западных районов очистились ото льда.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, на реках начался незначительный весенний приток воды, подъемы уровня не превышают 0,2 м, реки в берегах.

Водность рек бассейна Уссури и оз. Ханка преимущественно ниже нормы на 30-50%, водность рек бассейна Японского моря близка и несколько выше нормы.

В ближайшие трое суток будет продолжаться процесс вскрытия рек северных районов, за счет увеличения промоин и закраин. На реках ожидается слабый весенний приток воды. Выхода рек из берегов не ожидается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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