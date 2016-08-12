Эколог поддержал призыв Сергея Иванова запретить отлов косаток для дельфинариев

Запретить отлов косаток для культурно-просветительских целей, о необходимости чего сказал в среду спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вполне реально в России, и это нужно делать, сообщил руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, в среду Иванов на фоне ситуации с косатками в Приморье заявил, что нужно изменить законодательство и запретить их вылов в культурно-просветительских целях.



"Конечно, мы поддерживаем такую позицию, это правильное заявление. Мы надеемся, что к нему прислушаются и Росрыболовство, и министерство природных ресурсов, и в конечном итоге правительство России", - сказал Лисицын.



По его словам, многие выступают за запрет отлова животных для дельфинариев, исключением является Росрыболовство, так как они на этом зарабатывают.



"Я считаю, это (запретить вылов) реально сделать. Фактически это правки в закон о рыболовстве, которые может принять Госдума. Мы считаем, что это реально и нужно делать", - добавил собеседник.



На платформе Change.org размещено множество петиций с призывом запретить отлов косаток и белух для дельфинариев и океанариумов, они собрали десятки и сотни тысяч подписей. Свыше 17,5 тысячи человек проголосовали за инициативу "Запретить добычу (вылов) китообразных в учебных и культурно-просветительских целях" на сайте Российской общественной инициативы.



Косаток и белух освободят из "китовой тюрьмы" в Приморье в ближайшее время. Они длительное время содержатся в бухте Средняя в ужасных условиях: страдают от холода, снега и льда. СК в Хабаровском крае уже возбудил уголовное дело о жестоком обращении с морскими млекопитающими.

Тема отлова китообразных активно начала обсуждаться в РФ в связи с историей "китовой тюрьмы". Она стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Сахалинский областной суд после иска экологов признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму", выловили в 2018 году незаконно. Кроме того следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]