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"Вести: Приморье": Дома-призраки на Патрокле

"Дальспецстрой": "Вы мечтаете, мы- воплощаем!"  Извините, но с воплощением мечты неувязочка вышла! Застройщик обещал - чего здесь только не будет. Время показало - практически всего и не будет!

Квартал со всеми неудобствами! Говорим «Патрокл» - подразумеваем бездорожье, отсутствие освещения, детских садов и школ.

На память о банкротстве застройщика остались три «железобетонных голландца» на четыре сотни квартир!

Позабыты и позаброшены эти высотки уже второй год. Всё, что здесь плохо лежит или не закреплено, предприимчивые горожане сейчас в массовом порядке вывозят на дачи.

Забытые "призраки" Патрокла. Загадку трех домов-привидений «Вести: Приморье» раскроют сегодня, 11 апреля,  в 17.00 часов на телеканале "Россия-1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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