"Вести: Приморье": Дома-призраки на Патрокле
"Дальспецстрой": "Вы мечтаете, мы- воплощаем!" Извините, но с воплощением мечты неувязочка вышла! Застройщик обещал - чего здесь только не будет. Время показало - практически всего и не будет!
Квартал со всеми неудобствами! Говорим «Патрокл» - подразумеваем бездорожье, отсутствие освещения, детских садов и школ.
На память о банкротстве застройщика остались три «железобетонных голландца» на четыре сотни квартир!
Позабыты и позаброшены эти высотки уже второй год. Всё, что здесь плохо лежит или не закреплено, предприимчивые горожане сейчас в массовом порядке вывозят на дачи.
Забытые "призраки" Патрокла. Загадку трех домов-привидений «Вести: Приморье» раскроют сегодня, 11 апреля, в 17.00 часов на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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