В Артеме сожгли свиные головы и сердца

В Артеме уничтожена опасная для здоровья потребителя продукция животного происхождения, обнаруженная специалистами Россельхознадзора в ходе совместных проверок мест торговли Приморского края с сотрудниками территориальных отделов МВД России.

Так, в рамках проверки торгового павильона, расположенного на улице Кирова в городе Артеме, было выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации мясной продукции общим весом 37 кг. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В павильоне хранились и продавались замороженные свиные головы, сердце и легкие без маркировки изготовителя и в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

В настоящее время опасная мясная продукция сожжена на предприятии в городе Артеме под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]