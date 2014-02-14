Парусник "Надежда" примет участие в 20-ом международном фестивале парусных судов в Нагасаки

Учебное парусное судно "Надежда", принадлежащее ФГУП "Росморпорт", вышло из Владивостока в Японское море для участия в 20-ом международном фестивале парусных судов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

Фестиваль пройдет с 18 по 22 апреля в городе Нагасаки (Япония).

Для "Надежды" это первый учебный рейс в 2019 году. Наш маршрут будет проходить, в том числе, в местах Цусимского сражения, где традиционно проводится церемониал, посвященный этому событию.

Во время рейса морскую практику пройдут 119 курсантов Владивостокского морского колледжа и морского технологического колледжа Морского государственного университета им. Г. Невельского. Среди них будущие судоводители, судомеханики и электромеханики. В учебной программе - судовые работы, дежурно-вахтенная служба, теоретические занятия.

"Надежда" уже неоднократно участвовала в фестивале в Нагасаки. В этом году его гостям, которые поднимутся на борт, экипаж российского парусника готов рассказать об истории судна, участии в различных регатах и спортсменах-олимпийцах, которые посещали фрегат. Кроме того, гости смогут увидеть выставку русских национальных костюмов и росписи хохломы.

С курсантами в море также вышли участники III международной комплексной экспедиции "Россия-Япония. Резервы человечества".

По возвращении из Японии участники экспедиции пересядут в автомобили и пересекут страну с востока на запад, преодолев расстояние в 12 тыс. км. В ходе автопробега пройдут встречи и совместные акции с Российским Союзом Боевых Искусств, фондом "Сохрани жизнь" и многими другими организациями.

Как отмечают организаторы, миссия экспедиции - объединение усилий мирового сообщества для решения вопросов устойчивого развития, укрепления российско-японских отношений и продвижения позитивного образа России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]