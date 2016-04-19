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К выходным в Приморье потеплеет до +20 °С

К выходным в Приморье потеплеет до +20 °С

Фото: nevsepic.com.ua

В последний рабочий день, 12 апреля, осадки в крае исключены. В ночные часы +3…−4 °C, в горных районах воздух выхолодится до −5…−10 °C. Дневные температуры в континентальных районах продолжат повышаться, столбики термометров поднимутся до +14…+20 °C. В прибрежных районах из-за южного ветра будет прохладнее, +8…+13 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 13 апреля, в континентальных районах станет еще теплее, а на побережье усилится вынос холодного воздуха с акватории моря, и там, наоборот, станет прохладней.

Во Владивостоке в пятницу сохранится теплая и без осадков погода. Усилится ветер. Ночь станет чуть теплее, день немного прохладнее.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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