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Улетевший в кювет «Меседес-Бенц» уходил от преследования полиции во Владивостоке

Улетевший в кювет «Меседес-Бенц» уходил от преследования полиции во Владивостоке

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть Госавтоинспекции города Владивостока поступило сообщение об автоаварии в районе проспекта Красного Знамени. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Увидев полицейских, водитель автомобиля «Меседес-Бенц» предпринял попытку скрыться с места ДТП. На неоднократные требования инспекторов дорожно-патрульной службы об остановке водитель не реагировал. Сотрудники ГИБДД организовали преследование нарушителя, при этом подавая ему сигналы и требования об остановке.

Водитель иномарки продолжил движение, направился в сторону улицы Катерной, где не справился с управлением, выехал за леерное ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован прибывшими на место происшествия врачами скорой медицинской помощи. Медицинское освидетельствование установит, находился ли участник ДТП в состоянии опьянения.

В ходе проверки по базам данных ГИБДД выяснилось, что 56-летний водитель  автомобиля «Меседес-Бенц»  лишен права управления автомобилем. Ранее мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе – за несоблюдение скоростного режима.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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