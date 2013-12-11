Улетевший в кювет «Меседес-Бенц» уходил от преследования полиции во Владивостоке
В дежурную часть Госавтоинспекции города Владивостока поступило сообщение об автоаварии в районе проспекта Красного Знамени. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Увидев полицейских, водитель автомобиля «Меседес-Бенц» предпринял попытку скрыться с места ДТП. На неоднократные требования инспекторов дорожно-патрульной службы об остановке водитель не реагировал. Сотрудники ГИБДД организовали преследование нарушителя, при этом подавая ему сигналы и требования об остановке.
Водитель иномарки продолжил движение, направился в сторону улицы Катерной, где не справился с управлением, выехал за леерное ограждение и опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован прибывшими на место происшествия врачами скорой медицинской помощи. Медицинское освидетельствование установит, находился ли участник ДТП в состоянии опьянения.
В ходе проверки по базам данных ГИБДД выяснилось, что 56-летний водитель автомобиля «Меседес-Бенц» лишен права управления автомобилем. Ранее мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе – за несоблюдение скоростного режима.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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