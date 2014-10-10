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Отопление во Владивостоке отключат не раньше мая

Отопление во Владивостоке отключат не раньше мая

Фото: fccp.co

Несмотря на то, что температура в столице Приморья бьет все рекорды, она еще недостаточно высокая для отключения отопления. Так что в ближайшее время ждать, что батареи станут холодными, владивостокцам не стоит,  сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщили в администрации города, завершение отопительного сезона планируется в мае. Для этого, согласно постановлению правительства, среднесуточная температура в течение пяти дней должна быть не ниже 8 градусов тепла. Несмотря на то, что днем столбик термометра поднимается до +13 градусов, в ночное время еще бывает довольно прохладно. 

«В последние несколько дней среднесуточная температура воздуха во Владивостоке стабильно выше 4 градусов тепла – +4,1...+6,5. В ближайшие дни температура будет колебаться. Переход через +8 маловероятен. В отдельные дни он может быть, но не таким устойчивым, как необходимо для отключения отопления. Обычно это происходит в конце апреля – начале мая», – сообщили в Примгидромете.

Отметим, в прошлом году отопление во Владивостоке отключили в первых числах мая. Традиционно система теплоснабжения отключается в городе поэтапно в течение нескольких дней. 

Напомним, сразу после завершения отопительного сезона в городе начнется масштабный ремонт теплосетей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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