Женщина пострадала в массовой аварии на низководном мосту во Владивостоке

Сегодня на автодороге пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл (по направлению в город Владивосток от развязки в сторону низководного моста) произошли две автоаварии. В одной из них участвовали четыре автомашины (в том числе, большегруз). Во втором ДТП приняли участие пять автомашин.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в результате автоаварий ушибы и ссадины получила женщина-водитель.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства происшествий, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийные ситуации.

Движение из поселка Новый в сторону низководного моста ограничено. Объезд осуществляется через КП-2, город Артем.

Во избежание заторов Госавтоинспекция просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]