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Женщина пострадала в массовой аварии на низководном мосту во Владивостоке

Женщина пострадала в массовой аварии на низководном мосту во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ГИБДД УМВД по Приморскому краю

Сегодня на автодороге пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл (по направлению в город Владивосток от развязки в сторону низководного моста) произошли две автоаварии. В одной из них участвовали четыре автомашины (в том числе, большегруз). Во втором ДТП приняли участие пять автомашин.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в результате автоаварий ушибы и ссадины получила женщина-водитель.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства происшествий, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийные ситуации.

Движение из поселка Новый в сторону низководного моста ограничено. Объезд осуществляется через КП-2, город Артем.

Во избежание заторов Госавтоинспекция просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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