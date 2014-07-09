В Приморье оперуполномоченный обвиняется в незаконном обороте героина

В Приморье перед судом предстанет бывший сотрудник органов внутренних дел, обвиняемый в незаконном обороте героина в крупном размере, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратурой города Артёма Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, противоправные действия совершены оперуполномоченным отдела МВД России по г. Артему.

В период с ноября 2018г. по январь 2019г. фигурант незаконно приобрел героин, расфасованный в 177 свёртков, который спрятал в лесном массиве на территории Артемовского городского округа с целью сбыта.

В конце января т.г. он забрал из тайника почти 100 свертков с наркотическим средством для последующей реализации, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

Находившийся при нем героин, а также оставшиеся в тайнике свертки с наркотическим средством были изъяты правоохранителями из незаконного оборота.

В настоящее время уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]