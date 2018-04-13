Заасфальтирован новый мост через реку Крыловка

Cотрудники Примавтодора завершили асфальтирование проезжей части моста через реку Крыловка в Кировском районе Приморья. Здесь уложено два слоя асфальтобетона.

Как сообщили в администрации края, в ближайшее время будет разобран временный объезд и движение транспорта переведут на построенный мост. В настоящий момент завершается установка барьерного ограждения на мосту, после чего по нему пустят транспорт. Также продолжается отсыпка земполотна на подходах к мосту. Их асфальтирование пройдет в мае.

Длина самого мостового перехода через реку Крыловка составляет 72 метра, подходов к нему – один километр. Полностью завершить работы на объекте планируется в июне 2019 года.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]