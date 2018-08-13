Почти 14,5 тысяч дальневосточных гектаров выдано в Приморье
С начала реализации федерального проекта «Дальневосточный гектар» в Приморском крае оформлено уже около 14,5 тысяч участков.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, в данный момент с участниками программы заключено 14360 договоров. При этом помимо приморцев обладателями дальневосточных гектаров стали жители еще 80 регионов России.
«Большинство из получателей земельных наделов, конечно, сами приморцы – на них приходится почти 87% заключенных договоров. В числе остальных – жители самых разных субъектов страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Краснодарского краев, Забайкалья, Камчатки, Саратовской, Тюменской, Кировской областей, Республики Татарстан и других», – рассказали в ведомстве.
Отмечено, что в настоящее время в работе у специалистов департамента находится еще более двух тысяч договоров, большая часть из которых уже направлена на подпись заявителям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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