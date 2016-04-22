Похолодание и дождь со снегом: в воскресенье погода в Приморье резко ухудшится

Сегодня, 12 апреля, над краем преобладает поле повышенного атмосферного давления. Осадков не предвидится. Температуры повысятся на 1–3 градуса. Во Владивостоке сегодня также солнечно и тепло, температура без изменений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой "Примпогода.ру", в ближайшие выходные дни погода в Приморье будет контрастной.

В субботу, 13 апреля, потепление, которое наблюдалось в крае в течение недели, достигнет максимума — в континентальных районах воздух прогреется +14…+21 °C, в прибрежных районах прохладней, +7…+12 °C. В конце дня к Приморью подойдут фронтальные разделы, и на западе может начаться небольшой дождь. Минимальные значения температур составят 0…+6 °C, на востоке −1…−6 °C.

В воскресенье, 14 апреля, погода резко ухудшится. Приморье окажется в зоне влияния циклона, который пройдёт над Японским морем недалеко от побережья края. Пасмурно, на большей территории пройдут дожди, местами со снегом. В отдельных районах не исключены гололёдные явления. Ночь останется ещё не очень холодной, +3…−4 °C. Воскресный день будет значительно холоднее субботы, +2…+9 °C, на севере около 0 °C.

Ухудшение погоды ожидается и во Владивостоке. В субботу облаков над городом прибавится, но обойдётся без осадков. Будет дуть свежий юго-восточный ветер. Ночью +3…+5 °C, днём прохладный воздух с Японского моря не позволит температуре подняться выше +10 °C. В воскресенье в краевой столице пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, местами со снегом. Сильный ветер. Похолодает. Температурный фон будет практически однородным: +1…+5 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]