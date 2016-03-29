Торжественные мероприятия и патриотические акции пройдут в регионе в преддверии празднования 74-ой годовщины Великой Победы
Торжественные мероприятия и патриотические акции пройдут в регионе в преддверии празднования 74-ой годовщины Великой Победы.
Как сообщили в администрации края, главный парад традиционно состоится во Владивостоке, где военнослужащие различных родов войск и военная техника пройдут от площади Борцов за власть Советов по улице Светланской. Еще два масштабных военных парада состоятся в Уссурийске и ЗАТО Фокино. В Артеме пройдет торжественное шествие войсковых частей, в Чугуевской районе и Дальнереченском городском округе – парад военнослужащих.
С 6 по 9 мая во всех муниципалитетах Приморья пройдут торжественные митинги, возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам. Праздничные программы рассчитаны на весь день – это концерты, театрализованные представления, полевая кухня, народные гуляния, а также фейерверки и салюты. В 32 муниципалитетах пройдет шествие “Бессмертного полка”.
Всего заключительные мероприятия в Приморье охватят около 500 тысяч человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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