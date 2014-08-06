В Михайловском районе вспоминают дублера Юрия Гагарина Григория Нелюбова

Для Михайловской территории 12 апреля — день особый. Ведь у района есть своя космическая история. В Кремово несколько лет жил дублер Юрия Гагарина, летчик 1-го класса, капитан Григорий Нелюбов, который среди первых в нашей стране готовился к полету в космос и в случае необходимости готов был заменить Гагарина на ракете «Восток». У могилы Нелюбова прошел митинг памяти. Григорий Нелюбов грезил космосом с самого детства, он мог бы быть первым, но по ряду причин на орбите так и не побывал.

Более того, капитану Нелюбову не по своей воле пришлось сменить престижный «гагаринский отряд» на службу в приморской глубинке. На нашей земле и оборвалась жизнь выдающегося летчика. Однако память жива до сих пор. В школах проходят уроки мужества, а в местном музее Григорию Григорьевичу посвящена постоянно действующая экспозиция. Здесь та самая прощальная записка, которую в день «Х» Нелюбов оставил супруге. Есть и ее переписка с местным журналистом, который собирал по кусочкам его трагический пазл жизни.

К слову, в Приморье у Григория Нелюбова из родственников никого нет. За могилой ухаживают местные жители. Они же в начале двухтысячных всем районом собрали деньги и установили памятник на могиле космонавта. Ведь тот, который установили сослуживцы, разобрали на металл.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]