Полиция Приморья: движение на низководном мосту частично восстановлено
12 апреля на автодороге пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл (по направлению в город Владивосток от развязки в сторону низководного моста) произошли две автоаварии с участием девяти автомашин.
Как сообщили в пресс-службеУМВД по Приморскому краю, водитель большегруза не справился с управлением при экстренном торможении, совершил столкновение с впередиидущей автомашиной "Калдина" и зацепил "КаМАЗ", выполнявший дорожные работы. В результате ДТП фуру развернуло поперек трассы. Образовался затор.
Водитель автомобиля "Лексус", следовавший по низководному мосту, не успел затормозить и собрал ДТП из пяти машин.
В результате автоаварии ушибы и ссадины получила женщина-водитель.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства происшествий, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийные ситуации.
Движение частично восстановлено.
Во избежание заторов полиция просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения (через КП-2, город Артем).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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