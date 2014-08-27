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Полиция Приморья: движение на низководном мосту частично восстановлено

Полиция Приморья: движение на низководном мосту частично восстановлено

Фото: Пресс-служба ГИБДД УМВД по Приморскому краю

12 апреля на автодороге пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл (по направлению в город Владивосток от развязки в сторону низководного моста) произошли две автоаварии с участием девяти автомашин.

Как сообщили в пресс-службеУМВД по  Приморскому краю, водитель большегруза не справился с управлением при экстренном торможении, совершил столкновение с впередиидущей автомашиной "Калдина" и зацепил "КаМАЗ", выполнявший  дорожные  работы. В результате ДТП фуру развернуло поперек трассы. Образовался затор.

Водитель автомобиля  "Лексус", следовавший по низководному мосту, не успел затормозить  и  собрал  ДТП из пяти машин.

В результате автоаварии ушибы и ссадины получила женщина-водитель.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства происшествий, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийные ситуации.

Движение частично восстановлено.

Во избежание заторов полиция просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения (через КП-2, город Артем).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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