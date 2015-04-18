Анонс на 13 апреля

13 апреля во Владивостоке в 15.00 пройдет «Тотальный диктант».

13 апреля субботники пройдут во всех подразделениях и территориальных управлениях Дальневосточной железной дороги.

13 апреля во Владивостоке в 10.00 на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета (проспект Острякова, 2, ауд. 14004) с новыми сортами, агротехникой выращивания и способами защиты картофеля от вредителей и болезней познакомят дачников краевого центра. При себе необходимо иметь паспорт, так как в вузе действует пропускной режим.

13 и 14 апреля на маршрут Владивосток—Кипарисово—Владивосток выйдет дополнительный электропоезд. Из Владивостока поезд будет отправляться в 07.45, а со станции Кипарисово — в 16.50.

13 апреля г. Владивосток, бассейн ТОВВМУ (Камский переулок, 6). Чемпионат г. Владивостока по подводному спорту, дисциплина акватлон (борьба в ластах).

13 апреля г. Владивосток. Фестиваль г. Владивостока по айкидо «Дружба».

13 апреля г. Владивосток, пейнтбольный клуб «Аскольд» (ул. Русская, 73б, стр. 12). Чемпионат г. Владивостока по пейнтболу.

13 апреля о. Русский, лесной массив. Чемпионат и Первенство г. Владивостока по ездовому спорту «Ветер весны-2019», бесснежные дисциплины.

13 апреля о. Русский, кампус ДВФУ, Дальневосточная пожарно-спасательная академия МЧС России. Традиционные соревнования по городскому экстриму среди студентов и курсантов учебных заведений.

13 апреля г. Новосибирск. ФК «Сибирь» Новосибирск – ФК «Луч» Владивосток. 31 тур Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2018/2019.

13-14 апреля г. Владивосток, конференц-зал отеля «Азимут» (ул. Набережная, 10). Открытые краевые соревнования по игре Го. Турнир «Кубок Дальнего Востока по вэйци». Открытие 13 апреля в 10.30, 14 апреля начало в 11.00.

13-14 апреля г. Владивосток, театр «Андеграунд» (ул. Гоголя, 41, ВГУЭС). Чемпионат ДФО по бодибилдингу. Открытие 13 апреля в 17.00, 14 апреля начало в 14.00.

13-14 апреля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Тулица» Тула. Первые матчи серии за третье место Чемпионата России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд. Начало игр в 15.30.

13-14 апреля г. Арсеньев. Чемпионат и Первенство Приморского края по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей, 1-й этап.

13-18 апреля г. Владивосток, ЦСП «Олимпиец» (ул. Таежная, 8). Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по русским шашкам. Открытие 13 апреля в 13.40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]