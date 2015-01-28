Уроки в 22-ой школе Владивостока оборвала пожарная тревога. К счастью, учебная — пожарная служба проверяла учителей и их подопечных на готовность к правильным действиям на случай ЧС. Как всё прошло?

Правила русской грамматики, изучение законов физики и особенности географии материков никуда не денутся. Когда звучит пожарная тревога, промедление или — наоборот — лишняя суета могут плохо закончиться. Каждый школьник должен знать назубок, даже лучше таблицы умножения, порядок действий в случае ЧС.

Маргарита Семенова, зам. директора по учебно-воспитательной работе: «У нас пару раз срабатывала пожарная эвакуация, эвакуировались по-настоящему. И в контрольное время — четыре минуты — мы всегда укладывались. Если что произойдет — они научены, куда идти, с кем и где, какой выход».

До ближайшей пожарной части, к счастью, меньше километра и пробок на дорогах нет. Но в реальных ситуациях бывает по-разному.

Андрей Ситник, зам. начальника отдела надзорной деятельности МЧС по Приморскому краю: «Факторов — их сотни, тысячи. И на каждой тренировке их все не затронешь. А самая главная боль при тушении пожаров — подъезды. Даже здесь машины стоят. Автолестница эта может уже не пройти. А есть еще больше лестницы».

Пока пожарные обходят классы, все школьники собираются на стадионе и ждут команды «отбой».

- Вот сейчас всё не по-настоящему и даже в прикол. А если будет гореть, сможете спокойно выйти?

- Да, уже было такое.

Чтобы школы не горели, надо помнить про элементарные правила безопасного поведения. К счастью, в учебные заведения Приморья пожарные по настоящему поводу приезжают не часто. Но горящих точек им хватает.

Кирилл Григорьев, командир отделения пожарной части: «В основном это наши любимые гостинки. Чуть ли не каждый день туда приезжаем. Не часто там паникуют, люди уже привычные там, дымит регулярно у них».

Если случилось возгорание, главное правило — не паниковать. Ученики 22-ой владивостокской школы об этом знают. Пожарные тренировки в их учебном заведении проходят регулярно. Правда, небольшая проблема все-таки есть. И она общая для всех.

- Мы довольно часто отыгрываем эти ситуации и знаем, что делать. Честно, огнетушитель в руки ни разу не брал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]